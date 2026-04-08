Ordine degli Ingegneri il candidato presidente Verlingieri | Pronti alla sfida dell’intelligenza artificiale

L’Ordine degli Ingegneri si prepara alle prossime elezioni per il quadriennio 2026-2030, con la lista Libera guidata da Ivan Verlingieri, candidato presidente. Questa sera, presso l’Antum Hotel di viale Principe di Napoli, sono stati presentati i candidati al Consiglio. La presentazione si è concentrata sulla volontà di affrontare le sfide legate all’intelligenza artificiale. La campagna elettorale si svolgerà nei prossimi mesi, con incontri e appuntamenti ufficiali.

Tempo di lettura: 3 minuti La compagine Libera, con alla guida Ivan Verlingieri, il candidato presidente alle prossime elezioni per il quadriennio 2026-2030 dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento, ha presentato stasera all’Antum Hotel di viale Principe di Napoli i candidati Consiglieri. La compagine ha voluto lanciare un segnale di continuità rispetto alla amministrazione uscente dell’Ordine pur nella consapevolezza delle nuove sfide da affrontare come l’ingresso in campo dell ‘Intelligenza Artificiale ed il Pnrr. Libera pensa ad avviare un laboratorio di ingegneria basato sull’etica e sull’autonomia. Verlingieri nell’illustrare il programma di lavoro ha sottolineato: “ Il nostro è un progetto che nasce nell’ambito di un lavoro che va avanti da quattro anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordine degli Ingegneri, il candidato presidente Verlingieri: “Pronti alla sfida dell’intelligenza artificiale” Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... Intelligenza artificiale e giustizia: incontro organizzato dall'Ordine degli avvocatiFRANCAVILLA FONTANA - Il 13 marzo, nella cornice della sala Belvedere del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, si terrà l’incontro dal titolo... Temi più discussi: Energia, costi e geopolitica: all’Ordine degli ingegneri confronto sugli scenari che cambiano; Fondazione Mamre e Ordine Ingegneri Torino insieme per i giovani: accordo per la riqualificazione di uno spazio della Città; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, nasce il Comitato Opportunità Innovazione Connessione; Ordine degli Ingegneri. Lista Pucillo: dalla scuola parte la sfida per formare gli ingegneri del futuro. Torino, l’Ordine degli Ingegneri al voto. Il professore Ferro cerca il bis: «Siamo voce attenta e critica»Punta alla rielezione Giuseppe Ferro, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Torino, con l’annuncio ufficiale della sua candidatura per il quadriennio 2026-2030. Il professore del Politecnico schie ... torino.corriere.it Paternò, Piano Urbanistico Generale: l’Ordine degli Ingegneri rilancia la sfida della riqualificazione tra legalità e sviluppoA Paternò il Piano Urbanistico Generale diventa occasione di rinascita dopo il commissariamento: al centro legalità, trasparenza e sviluppo sostenibile del territorio. corrieretneo.it Il team dei dottori e degli esperti anti-bufale dell'Ordine nazionale dei medici risponde ai principali dubbi sulla salute - facebook.com facebook A Sulmona riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza x.com