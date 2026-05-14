Ambra Gaia Syria e Paola Iezzi inaugurano il Pride Village 2026

Venerdì 5 giugno si tiene l'apertura del Pride Village 2026 presso la Fiera di Padova. La serata inaugurale segna l'inizio della diciannovesima edizione del festival, con una serata che coinvolge diverse figure note del panorama dello spettacolo italiano. L’evento si svolge all’interno degli spazi della Fiera e prevede una notte di apertura con esibizioni e interventi di personaggi pubblici noti al pubblico.

È tutto pronto per la serata inaugurale del Pride Village 2026: venerdì 5 giugno negli spazi della Fiera di Padova prenderà avvio la diciannovesima edizione del festival, con una grande notte di apertura che riunirà alcuni dei volti più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano.Ambra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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