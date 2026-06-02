Gli esuli che non votarono il referendum | Abdon Pamich da Mattarella per gli 80 anni della Repubblica

Il 2 giugno si terrà al Quirinale una cerimonia per gli 80 anni della Repubblica italiana, trasmessa in diretta dalla Rai e visibile su megaschermi in 100 Comuni. La celebrazione include un intervento del presidente della Repubblica. La cerimonia segna l’anniversario della nascita della Repubblica e si svolge con la partecipazione di autorità e rappresentanti istituzionali. La giornata prevede anche altre iniziative pubbliche e commemorative.

Per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, si svolgerà la sera del 2 giugno al Quirinale una cerimonia che verrà trasmessa in diretta dalla Rai e su megaschermi allestiti in 100 Comuni. La manifestazione vedrà avvicendarsi sul palco artisti e sportivi, simboli dei successi dell’Italia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fano gli 80 anni della Repubblica nel nome delle donne che votarono per la prima voltaA Fano, il 2 giugno, si è tenuto un evento della Primavera della Legalità per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del diritto di...

Festa della Repubblica: Mattarella guida le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica ItalianaIl presidente ha partecipato alle cerimonie per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, rivolgendosi alle forze armate.

Si parla di: Chi è Abdon Pamich: l'ex marciatore, campione olimpionico nella 50 km di marcia.

Chi è Abdon Pamich: l’ex marciatore, campione olimpionico nella 50 km di marciaAbdon Pamich: biografia, palmarès e vita privata dell'ex marciatore, campione olimpionico nella 50 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 1964. donnaglamour.it

Abdon Pamich: origini, chi sono i genitori/ L’incontro che gli ha fatto amare la marciaTutto su Abdon Pamich, il campione della marcia che ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi da esule fiumano. Abdon Pamich è stato un grandissimo campione che, con la marcia, ha conquistato la ... ilsussidiario.net