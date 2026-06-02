Gli eroi del tricolore Dagli esuli ai militari | ecco chi ha resistito alle bandiere rosse

Durante gli anni in cui le bandiere rosse erano più diffuse, gli esuli istriani, i militari e i caduti per il ritorno di Trieste all’Italia hanno mantenuto vivo l’orgoglio per il tricolore. Questi gruppi hanno resistito alla diffusione di simboli alternativi, continuando a esibire con fierezza le bandiere italiane. La loro presenza si è fatta sentire anche in momenti di forte polarizzazione politica, quando altri simboli avevano più popolarità.

Gli esuli istriani, i caduti per il ritorno di Trieste all'Italia, i missini ed i militari sono sempre stati orgogliosi del Tricolore in anni quando andavano di moda altri simboli, come le bandiere rosse. E la parata del 2 giugno era stata cancellata o ridotta ai minimi termini. Gli esuli istriani, fiumani e dalmati sono stati costretti ad abbandonare le loro case dal terrore delle foibe di Tito. Nelle valige di cartone o sui carri trainati da contadini portavano via le masserizie che riuscivano a raccogliere in fretta e furia. Non mancava un pugno della loro terra e, quando potevano, uno sfilacciato Tricolore. La bandiera italiana, sopravvissuta alla guerra, è sempre rimasta nei loro cuori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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