È di 29 indagati e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un’organizzazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti a Roma. L’azione, condotta nelle prime ore del mattino, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e ha portato all’esecuzione di 24 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari nei confronti di cittadini italiani, accusati di gravi reati legati allo spaccio di droga e all’autoriciclaggio. Un’operazione coordinata su larga scala Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’intervento è stato reso possibile grazie a un imponente dispiegamento di forze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Oltre 200 militari in azione a Ostia, i dettagli del maxi blitz alle "case rosse": 26 arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Da Tor Bella Monaca a Ostia, maxi-blitz dei carabinieri: oltre 20 arrestiOstia, 5 febbraio 2026 – Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno condotto un servizio massivo di controllo del territorio su tutta la...

Raffica di arresti a Napoli, 26 persone dei clan Verde e Ranucci in manette: i dettagli del blitz antimafiaÈ di 26 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna contro il...

Oltre 200 militari in azione a Ostia, i dettagli del maxi blitz alle case rosse: 26 arrestiSmantellata a Roma una rete di spaccio: 29 indagati, sequestri e arresti. L'organizzazione operava a Lido di Ostia, Case Rosse. virgilio.it

La Russia ha annunciato tre giorni di esercitazioni delle forze nucleari con oltre 65 mila militari e più di 200 lanciatori di missili coinvolti. x.com

La mia opinione onesta dopo 200 ore di gioco reddit

Ruba oltre 200 litri di gasolio, denunciatoNei giorni scorsi a Simeri Crichi i militari in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina hanno denunciato a piede libero un soggetto 49 enne della provincia di Reggio Ca ... catanzaroinforma.it