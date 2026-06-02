gli avversari sfida da sold out il tifo di pirlo

A Brescia, la curva nord si è riempita completamente in 29 minuti, con tutti i posti esauriti. Nelle ore precedenti, anche la tribuna aveva raggiunto il sold out. La partita ha attirato un grande afflusso di spettatori, confermando l’interesse per l’evento. I biglietti sono stati venduti rapidamente, lasciando poche possibilità di accesso agli ultimi acquirenti. La gara ha visto un forte tifo, con molti sostenitori presenti allo stadio.

A Brescia la curva nord è andata sold out in 29 minuti e nelle ore precedenti ad esaurire tutti i posti era stata la tribuna. Nella giornata di oggi probabilmente saranno venduti anche tutti gli altri biglietti relativi agli settori disponibili. Nel capoluogo lombardo c’è grande entusiasmo in vista della finale d’andata di stasera dove Corini e i suoi uomini proveranno a sfruttare il fattore campo per portarsi momentaneamente in vantaggio aspettando il ritorno di domenica prossima al Del Duca. A fare il tifo per i biancazzurri ci sarà anche l’ex campione del mondo di Berlino 2006 Pirlo che attraverso un videomessaggio ha voluto rivolgersi al club guidato dal patron Pasini alla vigilia del primo di due imperdibili appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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JUVENTUS – LECCE | LA VOCE AGLI AVVERSARI COSA PENSA DAVVERO UN TIFOSO JUVENTUS

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