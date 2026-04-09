Elezioni comunali Salerno Migliore sfida gli avversari | Al ballottaggio nessuna alleanza con il passato

La lista civica Salerno Migliore, con il candidato sindaco Alessandro Turchi, ha commentato le prossime elezioni comunali di Salerno. In un intervento pubblico, ha affermato che al ballottaggio non ci saranno alleanze con forze politiche del passato. L'intervento si inserisce nel quadro del dibattito elettorale in vista del voto, coinvolgendo tutte le forze in campo.

La lista civica Salerno Migliore, guidata dal candidato sindaco Alessandro Turchi, interviene nel dibattito elettorale in vista delle prossime amministrative a Salerno, lanciando un appello rivolto a tutte le forze politiche e civiche in campo. Al centro della proposta, la richiesta di un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali a Salerno, Schlein (Pd): "Diamo molta attenzione al rapporto con gli alleati"Continua il dibattito all'interno del Partito Democratico sulle elezioni comunali a Salerno. Elezioni comunali, Eva Avossa rompe gli indugi: "Mi candido con i Progressisti per Salerno"“Dopo una profonda riflessione, ho scelto di rimettermi in gioco e di candidarmi al Consiglio Comunale di Salerno con la lista Progressisti per... Temi più discussi: Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PD; Elezioni comunali, Salerno Migliore sfida gli avversari: Al ballottaggio nessuna alleanza con il passato; Amministrative 2026, a maggio voto in 15 capoluoghi: Salerno e il possibile 'grande ritorno' di De Luca; News: Salerno al voto, candidati e scenari per le Comunali 2026. Comunali Salerno, otto candidati in campo: ecco coalizioni e listeStampa Sono otto i candidati alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Salerno, con un quadro politico articolato tra partiti e liste civiche. In area progressista si presenta Vincenzo ... salernonotizie.it Elezioni comunali a Salerno, schieramenti in ordine sparso, strada spianata a De LucaA due mesi dal rinnovo del Consiglio comunale, il quadro politico di Salerno è ormai definito. Salvo colpi di scena, saranno sei i candidati sindaco a contende ... gazzettadisalerno.it Appello di Salerno Migliore: «Chi si propone come cambiamento non diventi stampella del passato» #Salerno - facebook.com facebook