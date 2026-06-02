Gli australiani svendono il cantiere di Santa Giulia
Il cantiere di Santa Giulia a Milano è stato venduto a un prezzo scontato da parte di investitori australiani. L'area, che in passato era destinata a diventare un quartiere di alta qualità su un ex sito industriale, cambia proprietario per la seconda volta. La vendita avviene dopo anni di attese e progetti falliti, con il nuovo acquirente che ha acquisito il complesso immobiliare a condizioni favorevoli. La zona era considerata un simbolo di riqualificazione urbana, ma ora si trova nuovamente sotto il controllo di nuovi investitori.
Nuovo cambio di proprietà (a sconto) per Milano Santa Giulia. L'area immobiliare che negli anni 2000 doveva essere il simbolo della rinascita di pregio di una storica area industriale (ex Montedison e Redaelli), torna al centro delle cronache per l'ennesimo passaggio di mano. Gli australiani di Lendlease hanno venduto l'area Santa Giulia, cedendone i diritti di sviluppo, a Bizzi & Partners: società immobiliare che fa capo a Davide Bizzi. L'area è uno dei progetti immobiliari più ampi di Milano, avviato nel corso dei primi anni 2000 e non ancora giunto a compimento. La superficie totale ancora edificabile è di circa 385mila metri quadri, di cui 277mila metri quadrati residenziali, per un totale di 3mila appartamenti; retail per 59mila mq, uffici per 30. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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