gli australiani svendono il cantiere di santa giulia

Notizia in breve

Il cantiere di Santa Giulia a Milano è stato venduto a un prezzo scontato da parte di investitori australiani. L'area, che in passato era destinata a diventare un quartiere di alta qualità su un ex sito industriale, cambia proprietario per la seconda volta. La vendita avviene dopo anni di attese e progetti falliti, con il nuovo acquirente che ha acquisito il complesso immobiliare a condizioni favorevoli. La zona era considerata un simbolo di riqualificazione urbana, ma ora si trova nuovamente sotto il controllo di nuovi investitori.