Santa Giulia cosa fare a Livorno il 22 maggio | le celebrazioni e gli eventi

Il 22 maggio a Livorno si svolgono diverse iniziative per celebrare Santa Giulia. La giornata prevede una messa solenne, seguita da una gara remiera e da una processione che percorre i fossi della città. Questi eventi sono tradizionalmente organizzati ogni anno in occasione della festa della patrona, attirando partecipanti e spettatori lungo il percorso. La giornata si articola in diverse attività che coinvolgono la comunità locale e le associazioni del territorio.

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