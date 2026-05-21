Santa Giulia cosa fare a Livorno il 22 maggio | le celebrazioni e gli eventi
Il 22 maggio a Livorno si svolgono diverse iniziative per celebrare Santa Giulia. La giornata prevede una messa solenne, seguita da una gara remiera e da una processione che percorre i fossi della città. Questi eventi sono tradizionalmente organizzati ogni anno in occasione della festa della patrona, attirando partecipanti e spettatori lungo il percorso. La giornata si articola in diverse attività che coinvolgono la comunità locale e le associazioni del territorio.
La messa solenne, la gara remiera e la processione lungo i fossi. Sono tanti come sempre gli eventi in programma per il 22 maggio, giorno in cui a Livorno si festeggia la patrona Santa Giulia. Ecco il dettaglio di cosa fare in città. Le celebrazioni per Santa GiuliaGiovedì 21 maggioAlle 21, dalla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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