Guarda di Finanza a Palazzo Marino per gli extra costi dell’Arena a Santa Giulia

La Guardia di Finanza sta effettuando verifiche presso gli uffici di Palazzo Marino riguardo ai costi supplementari sostenuti per la gestione dell’Arena a Santa Giulia. Le operazioni di acquisizione di documenti sono in corso e fanno parte di un’indagine sulle spese extra ammesse o richieste in relazione alla struttura. Le autorità stanno esaminando i documenti per capire meglio le modalità di spesa e le eventuali irregolarità.

Sono in corso acquisizioni di documenti da parte della Guardia di Finanza negli uffici della direzione generale del Comune di Milano, a Palazzo Marino, nell'ambito di una istruttoria della Procura presso la Corte dei Conti della Lombardia sugli extra costi per la realizzazione dell'Arena a Santa Giulia, una delle strutture per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. MILANO 10 GENNAIO 2026 L USCITA DEGLI SPETTATORI DAL SANTA GIULIA ICE HOCKEY ARENA DI MILANO IERI SERA AL TERMINE DEL DERBY ALTOATESINO DI HOCKEY SU GHIACCIO TRA RITTNER BUAM E VIPITENO TEST EVENT A POCHI GIORNI DALL INIZIO DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO CORTINA FOTO ROBY BETTOLINI Gli accertamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guarda di Finanza a Palazzo Marino per gli extra costi dell’Arena a Santa Giulia Notizie correlate Scazzottate e colpi proibiti, l’Hockey infiamma l’Arena Santa Giulia ma preoccupa gli organizzatoriMilano, 17 febbraio 2026 - Vigorosi spintoni (nella migliore delle ipotesi), ma anche mani al collo, accenni di scazzottate fino a vere e proprie... Arena Santa Giulia, il futuro: dalla musica al sogno Nba, cosa sarà dell'impianto gioiello di Milano-CortinaAdesso che si sono spente le luci dei Giochi invernali, si può cominciare a ragionare di legacy di Milano Cortina. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Patrocinio legale gratuito: nuovi controlli della Guarda di Finanza contro gli utilizzi indebiti; VIDEO | Vende merce contraffatta in diretta, ma sbuca la Guardia di Finanza: il blitz a San Cristoforo; Contraffazione, Guardia di Finanza scopre a Catanzaro una falsa Ferrari; Arbitri, Gervasoni dalla Guardia di Finanza: Rispetto il lavoro della magistratura. L'ombra della pirateria audiovisiva, danni da 2,2 miliardi: allarme Guarda di FinanzaDati FAPAV e Ipsos sui costi per economia e lavoro, con controlli rafforzati su tutta la filiera.Guardia di Finanza... » Approfondisci su Digital-News ... digital-news.it Guarda di Finanza a Palazzo Marino per gli extra costi dell’Arena a Santa GiuliaUn passaggio necessario per vagliare i documenti, ricostruire i passaggi dell'operazione per la realizzazione dell'impianto che ha ospitato le partite di hockey, successivamente da riconvertire anche ... ilgiorno.it Concorso allievi marescialli Guarda di Finanza: quale sarà il punteggio minimo #istitutozamparelli #forzearmate #preparazioneconcorsi #concorsipubblici #guardiadifinanza - facebook.com facebook