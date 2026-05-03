Oggi la premier italiana si trova a Yerevan per partecipare all’ottava riunione di un importante organismo regionale. Nei prossimi giorni, sarà a Roma il senatore statunitense per incontri ufficiali. La visita di Meloni si concentra sulla questione energetica, mentre l’arrivo di Rubio segna un momento di confronto tra Italia e Stati Uniti. Entrambi gli appuntamenti sono stati programmati senza comunicazioni ufficiali sui temi specifici trattati.

Arriva a Yerevan nella serata di oggi, Giorgia Meloni, per partecipare all’ottava riunione della Comunità Politica Europea, in programma domani nella capitale armena, prima tappa di una missione che la porterà poi a Baku, Azerbaigian, snodo cruciale della strategia energetica italiana in un contesto internazionale sempre più instabile. Sullo sfondo, la crisi iraniana e il confronto con Washington, che si è inserito (dopo un iniziale idillio) tra i temi sensibili dell’agenda del governo italiano. Meloni in missione energia, in settimana Rubio a Roma. Si apre anche la settimana del possibile “disgelo” tra Usa e Italia. In occasione della visita del segretario di Stato americano a Roma, Marco Rubio, anticipata dal ‘ Corriere della Sera ’, si sta infatti lavorando per organizzare un faccia a faccia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni in “missione” per l’energia. E in settimana arriva a Roma Marco Rubio per il disgelo Usa-Italia

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