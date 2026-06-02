All’Enpa di Monza, alcuni volontari dedicano oltre mille ore all’anno ai cani più difficili, spesso provenienti da situazioni di maltrattamento. Coordinati da educatori e istruttori cinofili, lavorano con i cuccioli considerati più problematici, offrendo loro supporto e assistenza. Questi interventi mirano a migliorare il comportamento e le condizioni di vita degli animali, che spesso arrivano al rifugio in condizioni di disagio.

All’Enpa di Monza sono in servizio alcuni volontari che, coordinati da educatori e istruttori cinofili, lavorano con i cani più problematici, spesso arrivati al rifugio da situazioni di maltrattamento. L’obiettivo è il loro recupero comportamentale per arrivare all’ adozione. Sono 3 gli educatori cinofili, affiancati da 2 istruttori, che operano con 32 volontari. Nel 2025 il gruppo di lavoro ha impegnato 1.056 ore per aiutare gli animali a riprendere confidenza con l’uomo dopo esperienze traumatiche. Hanno effettuato 18 valutazioni comportamentali di cani in cessione, altre 79 di cani presenti in canile, oltre a 6 corsi di formazione avanzata per volontari e 16 gite estive con cani presenti in canile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli angeli dei cuccioli ’più difficili’. In un anno oltre mille ore di lavoro

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