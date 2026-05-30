Gli oranghi allattano i cuccioli per oltre 6 anni | secondo un nuovo studio è il periodo più lungo tra tutti i mammiferi

Gli oranghi allattano i loro cuccioli per più di sei anni, più di qualsiasi altro mammifero. Lo studio evidenzia che questo periodo supera di gran lunga le durate di allattamento di altre specie. La ricerca si basa sull’osservazione di diversi gruppi di oranghi in natura, confermando che il legame tra madre e piccolo si protrae per oltre sei anni. Nessuna altra specie conosciuta allatta i propri cuccioli per un periodo così esteso.

Un nuovo studio conferma che gli oranghi allattano i piccoli per oltre 6 anni, il periodo di allattamento più lungo noto tra i mammiferi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli italiani, il sesso e che cosa è cambiato negli ultimi 25 anni: sale a 19 anni l'età media della prima volta per i maschi, le donne sperimentano di più il sesso a tre. Tutti i dati di un nuovo studioIl Rapporto sul piacere degli Italiani, realizzato dal Censis, analizza le trasformazioni nelle abitudini sessuali degli italiani negli ultimi 25...

Nissan: strategia di lungo periodo tra AI, elettrificazione e gamma più snellaNissan ha annunciato una nuova strategia industriale di lungo termine chiamata “Mobility Intelligence for Everyday Life”.

Argomenti più discussi: Allattamento oranghi: perché il record di 6 anni è un rischio; Sei anni per svezzare un piccolo | ecco perché gli oranghi rischiano l' estinzione.

Sei anni per svezzare un piccolo: ecco perché gli oranghi rischiano l'estinzioneAGI - Gli oranghi del Borneo allattano i propri piccoli per almeno sei anni e mezzo, uno dei periodi di allattamento piu' lunghi mai documentati tra tutti i mammiferi. È quanto emerge da uno studio ... msn.com

Curiosi come le scimmie? Non proprio: gli oranghi selvatici lo sono soltanto in queste circostanzeAbilissimi esploratori degli alberi, primati relativamente poco sociali, ma incredibilmente intelligenti. Gli oranghi sono grandi mammiferi che popolano le foreste pluviali asiatiche. Sul loro ... greenme.it