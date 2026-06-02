Gli 80 anni della Repubblica raccontati attraverso fotografie giornali dell' epoca divise e quell' urna elettorale che ha fatto la storia

Per gli 80 anni della Repubblica, una mostra a Monza presenta fotografie, giornali dell’epoca, divise e l’urna elettorale storica. Tra le immagini esposte, si trova uno scatto di padre Pio alle urne, insieme a foto di un sovrano e di una sovrana che si candidano a rappresentare gli eventi più significativi. La mostra ripercorre momenti iconici legati alle elezioni e alla storia repubblicana attraverso immagini e documenti d’epoca.

Per gli 80 anni della Repubblica a Monza “sbuca” anche lo scatto di padre Pio alle urne. Ma anche quello del re e della regina che si fanno immortalare ai seggi. Chicche storiche che, meglio di mille parole, raccontano la storia e quel clima che si respirava nell’Italia dell’epoca. Un tuffo nella. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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