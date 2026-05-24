Solbiate Olona | storia e francobolli per gli 80 anni della Repubblica
Per gli 80 anni della Repubblica, a Solbiate Olona sono in mostra documenti storici e francobolli. Per ottenere il premio speciale, bisogna visitare tre esposizioni. Tra i materiali esposti ci sono fotografie e mappe che illustrano l’evoluzione urbana del paese. Le esposizioni sono aperte al pubblico e si svolgono in diversi punti del centro storico. La mostra si conclude con la consegna del premio ai visitatori che completano il percorso.
? Punti chiave Come si ottiene il premio speciale visitando le tre esposizioni?. Quali documenti storici mostreranno l'evoluzione urbana di Solbiate Olona?. Chi riceverà simbolicamente la Costituzione Italiana durante la serata?. Dove è possibile consultare l'archivio digitale della memoria locale?.? In Breve Programma dal 24 maggio al 2 giugno 2026 con tre mostre tematiche locali.. Mostre presso Centro Anziani, Sala Consiliare e Museo Socio Storico di via dei Patrioti.. Premio per i visitatori che collezionano i timbri nelle tre esposizioni previste.. Cerimonia al Monumento ai Caduti in piazza Marconi con picchetto della Caserma Ugo Mara.. Solbiate Olona celebra gli ottanta anni della nascita della Italiana con un programma che dal 24 maggio al 2 giugno 2026 porterà mostre, memoria storica e momenti istituzionali tra le strade del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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