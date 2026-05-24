Solbiate Olona | storia e francobolli per gli 80 anni della Repubblica

Notizia in breve

Per gli 80 anni della Repubblica, a Solbiate Olona sono in mostra documenti storici e francobolli. Per ottenere il premio speciale, bisogna visitare tre esposizioni. Tra i materiali esposti ci sono fotografie e mappe che illustrano l’evoluzione urbana del paese. Le esposizioni sono aperte al pubblico e si svolgono in diversi punti del centro storico. La mostra si conclude con la consegna del premio ai visitatori che completano il percorso.