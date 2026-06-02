Gli 80 anni della Repubblica Mattarella | La Costituzione è la nostra casa comune
In occasione degli 80 anni della Repubblica, il presidente ha sottolineato che la Costituzione rappresenta la casa comune del paese. Durante la parata, i sindaci italiani sono sempre stati gli ultimi a sfilare, chiudendo simbolicamente la manifestazione delle forze armate e civili. La cerimonia ha celebrato il ruolo della Carta costituzionale e il contributo delle amministrazioni locali. Nessun evento ha alterato la disposizione tradizionale dei partecipanti alla parata.
AGI - Da quando sono entrati nel protocollo della parata sono sempre stati gli ultimi. I sindaci italiani chiudevano simbolicamente la sfilata delle forze armate e civili. Per gli ottant'anni della Repubblica l'ordine si rovescia, a simboleggiare un tema che il Presidente Sergio Mattarella ha voluto sottolineare nei suoi auguri: la Repubblica è stata costruita con il sacrificio dei cittadini. E dunque sono stati i sindaci ad "aprire" la parata del 2 giugno in via dei Fori Imperiali, dopo gli onori iniziali. Duecentottanta i Comuni rappresentati (12 quelli capoluogo: Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Brescia, Como, Crotone, Forlì, Napoli, Pordenone, Rieti, Roma e Terni); 58 le donne, tra sindache e assessori. 🔗 Leggi su Agi.it
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80 anni di Repubblica! Auguri a tutti NOI.
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