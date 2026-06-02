Gli 80 anni della Repubblica Mattarella | Il 2 giugno è l' Italia di oggi

Da agi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno, anniversario degli 80 anni della Repubblica italiana, è stato celebrato con una cerimonia ufficiale. Il presidente della Repubblica ha reso omaggio al milite ignoto, mentre le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma. È stata inoltre svolta una parata militare ai Fori Imperiali. La ricorrenza è stata segnata da eventi formali e commemorativi, mantenendo la tradizione di celebrazione pubblica del giorno.

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AGI - "Ottanta anni al servizio del Paese". Compleanno a cifra tonda per la Repubblica italiana, che celebra l'anniversario in modo tradizionale, con l'omaggio di Sergio Mattarella al milite ignoto, il sorvolo delle Frecce Tricolori e la parata militare ai Fori Imperiali. Ma anche con l'evento 'I Volti della Repubblica', che, in piazza del Quirinale, ripercorre la storia d'Italia dal 1946. Una sorta di racconto collettivo con i big italiani della musica, danza, teatro e cinema e con i campioni dello sport. Una festa che 'esce dal palazzo' e scende nelle piazze, con maxi schermi in oltre mille Comuni italiani, organizzati insieme all'Anci. "È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. 🔗 Leggi su Agi.it

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L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica: la parata del 2 giugno - RTL 102.5

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