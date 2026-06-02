Il 2 giugno, anniversario degli 80 anni della Repubblica italiana, è stato celebrato con una cerimonia ufficiale. Il presidente della Repubblica ha reso omaggio al milite ignoto, mentre le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma. È stata inoltre svolta una parata militare ai Fori Imperiali. La ricorrenza è stata segnata da eventi formali e commemorativi, mantenendo la tradizione di celebrazione pubblica del giorno.

AGI - "Ottanta anni al servizio del Paese". Compleanno a cifra tonda per la Repubblica italiana, che celebra l'anniversario in modo tradizionale, con l'omaggio di Sergio Mattarella al milite ignoto, il sorvolo delle Frecce Tricolori e la parata militare ai Fori Imperiali. Ma anche con l'evento 'I Volti della Repubblica', che, in piazza del Quirinale, ripercorre la storia d'Italia dal 1946. Una sorta di racconto collettivo con i big italiani della musica, danza, teatro e cinema e con i campioni dello sport. Una festa che 'esce dal palazzo' e scende nelle piazze, con maxi schermi in oltre mille Comuni italiani, organizzati insieme all'Anci. "È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. 🔗 Leggi su Agi.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Agi.it - Gli 80 anni della Repubblica. Mattarella: "Il 2 giugno è l'Italia di oggi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica: la parata del 2 giugno - RTL 102.5

Notizie e thread social correlati

2 giugno, Mattarella saluta artisti e sportivi coinvolti nello spettacolo per gli 80 anni della RepubblicaIl presidente della Repubblica ha incontrato e salutato artisti e sportivi coinvolti nello spettacolo per gli 80 anni della Repubblica, previsto...

Mattarella per gli 80 anni della Repubblica: “Il 2 giugno fu una svolta storica per un nuovo patto civile nato da un esercizio di democrazia, spinto dalla sete di pace”Il 2 giugno 1946, il voto popolare italiano portò alla nascita della Repubblica, segnando la fine del regime fascista.

Temi più discussi: L’Italia celebra gli 80 anni della Repubblica; I Volti d'Italia, un mosaico di visi e voci per raccontare gli 80 anni della Repubblica; Festa 2 giugno, la parata e le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. FOTO; La Rai celebra gli 80 anni della Repubblica italiana.

Nel giorno in cui si celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana, ricordiamo uno dei trofei più particolari mai assegnati nello sport italiano: la Coppa del 150º anniversario dell’Unità d’Italia, che avrà per sempre soltanto tre vincitori nella storia. x.com

Video. Italia celebra gli 80 anni della Repubblica con una parata militare a RomaVideo. L’Italia ha celebrato l’80º anniversario della nascita della Repubblica con cerimonie, parate militari e sorvoli aerei a Roma, ricordando il voto del 1946 che aprì la strada alla democrazia. it.euronews.com

2 Giugno, gli 80 anni della Repubblica, Meloni e diversi ministri alla parata, assente SalviniAll'Altare della Patria, alle 9.15, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d'alloro. Partecipano i presidenti del Senato La Russa e della Camera Fontana e la presidente del ... ansa.it