Mattarella per gli 80 anni della Repubblica | Il 2 giugno fu una svolta storica per un nuovo patto civile nato da un esercizio di democrazia spinto dalla sete di pace
Il 2 giugno 1946, il voto popolare italiano portò alla nascita della Repubblica, segnando la fine del regime fascista. In occasione dell’anniversario degli 80 anni, il presidente della Repubblica ha definito quella data come una svolta storica, nata da un esercizio di democrazia e dalla volontà di pace. La giornata è stata celebrata con cerimonie ufficiali, ricordando il ruolo del voto nel cambiare le sorti del Paese.
“Il 2 giugno 1946, il voto del popolo italiano segnò – dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di Liberazione – una svolta nella storia del Paese, ponendo le basi per edificare, sulle solide fondamenta della Costituzione, un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da una intensa sete di pace”. Inizia così il messaggio rivolto oggi, lunedì 1 giugno 2026, ai prefetti dal presidente Sergio Mattarella in occasione degli 80 anni del referendum, definito dal capo dello Stato “un corale e sincero esercizio di democrazia” da cui nacque la nostra Repubblica. “Ne fu protagonista il... 🔗 Leggi su Tpi.it
Mattarella incontra il Presidente del Senato della Repubblica Ceca ed eventi in città
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