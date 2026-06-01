Mattarella per gli 80 anni della Repubblica | Il 2 giugno fu una svolta storica per un nuovo patto civile nato da un esercizio di democrazia spinto dalla sete di pace

Notizia in breve

Il 2 giugno 1946, il voto popolare italiano portò alla nascita della Repubblica, segnando la fine del regime fascista. In occasione dell’anniversario degli 80 anni, il presidente della Repubblica ha definito quella data come una svolta storica, nata da un esercizio di democrazia e dalla volontà di pace. La giornata è stata celebrata con cerimonie ufficiali, ricordando il ruolo del voto nel cambiare le sorti del Paese.