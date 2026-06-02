2 giugno Mattarella saluta artisti e sportivi coinvolti nello spettacolo per gli 80 anni della Repubblica

Il presidente della Repubblica ha incontrato e salutato artisti e sportivi coinvolti nello spettacolo per gli 80 anni della Repubblica, previsto questa sera nella piazza del Quirinale. Tra i presenti ci sono stati attori, cantanti e atleti noti, tra cui interpreti di spicco e campioni nazionali. L’evento celebra la ricorrenza con una manifestazione pubblica, e il capo dello Stato ha rivolto loro un saluto prima dello spettacolo.

(Adnkronos) – Da Paola Cortellesi a Carlo Verdone, ma anche Gianni Morandi e Bebe Vio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato gli artisti e gli sportivi coinvolti nello spettacolo per la festa degli 80 anni della Repubblica che si terrà stasera nella piazza del Quirinale. L'evento sarà trasmesso in diretta su RaiUno. —[email protected]. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Mattarella saluta artisti e sportivi per il 2 giugno

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