Un convegno nazionale per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana

Da ravennatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 27 maggio si svolgerà un convegno nazionale presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”. L’evento, dedicato agli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana, inizierà alle 9.30. La manifestazione si concentrerà sui risultati e sulle documentazioni riguardanti quel periodo storico. Saranno presentati studi e approfondimenti su fatti e protagonisti di quegli anni, con un focus sul ruolo della nascita della Repubblica nel quadro della storia contemporanea italiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si terrà mercoledì 27 maggio, con inizio alle ore 9.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, il convegno nazionale di studi Ottant’anni dopo il 1946. Democrazia e Repubblica. Il caso italiano e l’orizzonte internazionale. Il convegno, organizzato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Scenari italiani 1946-1948 Le memorie della Repubblica, la Repubblica nelle memorie

Video Scenari italiani 1946-1948 Le memorie della Repubblica, la Repubblica nelle memorie

Sullo stesso argomento

“Repubblica 80”, San Giovanni Valdarno celebra gli ottant’anni del suffragio universale e della nascita della democrazia italianaArezzo, 18 maggio 2026 – “Repubblica 80”, San Giovanni Valdarno celebra gli ottant’anni del suffragio universale e della nascita della democrazia...

"Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica”: sette lezioni magistrali per celebrare gli 80 anni della CostituenteOttant’anni fa, il 2 giugno 1946 - data del referendum sulla forma dello Stato e l’elezione dell’Assemblea incaricata di redigere la Carta...

repubblica un convegno nazionale perRepubblica 80, San Giovanni celebra la nascita della democrazia italianaOttant’anni fa l’Italia compiva uno dei passaggi più profondi e decisivi della sua storia contemporanea. Nel 1946, all’indomani della Liberazione e della fine della guerra, il Paese tornava finalmente ... arezzonotizie.it

repubblica un convegno nazionale perLa Repubblica compie 80 anni, a Tursi un convegno sull’ingresso delle donne nella vita democraticaLa Repubblica compie 80 anni, a Tursi un convegno sull’ingresso delle donne nella vita democratica ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web