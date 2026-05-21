Un convegno nazionale per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana
Mercoledì 27 maggio si svolgerà un convegno nazionale presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”. L’evento, dedicato agli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana, inizierà alle 9.30. La manifestazione si concentrerà sui risultati e sulle documentazioni riguardanti quel periodo storico. Saranno presentati studi e approfondimenti su fatti e protagonisti di quegli anni, con un focus sul ruolo della nascita della Repubblica nel quadro della storia contemporanea italiana.
Si terrà mercoledì 27 maggio, con inizio alle ore 9.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, il convegno nazionale di studi Ottant’anni dopo il 1946. Democrazia e Repubblica. Il caso italiano e l’orizzonte internazionale. Il convegno, organizzato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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