Un convegno nazionale per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana

Mercoledì 27 maggio si svolgerà un convegno nazionale presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”. L’evento, dedicato agli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana, inizierà alle 9.30. La manifestazione si concentrerà sui risultati e sulle documentazioni riguardanti quel periodo storico. Saranno presentati studi e approfondimenti su fatti e protagonisti di quegli anni, con un focus sul ruolo della nascita della Repubblica nel quadro della storia contemporanea italiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui