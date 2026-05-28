80 anni della Repubblica | le celebrazioni ad Arezzo

Da arezzonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prossimo martedì 2 giugno si terranno le celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana ad Arezzo. La giornata sarà dedicata a eventi pubblici e commemorazioni ufficiali, con partecipazioni di autorità e cittadini. Le attività si svolgeranno in diverse location della città, tra cui piazze e luoghi simbolici, con discorsi e momenti di riflessione.

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Il prossimo martedì 2 giugno ricorrerà l’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. In occasione dell’importante ricorrenza, la Prefettura di Arezzo informa che le celebrazioni sono state arricchite nei contenuti e si articoleranno, nel comune capoluogo aretino, a partire da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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