gli 80 anni della repubblica a napoli corone di fiori per i caduti di guerra al mausoleo di posillipo

Notizia in breve

A Napoli, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, sono state deposte corone di alloro al mausoleo di Posillipo. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno reso omaggio ai caduti di guerra. Le corone sono state collocate presso il monumento, che si trova nel parco di Posillipo, in una cerimonia semplice e rispettosa.