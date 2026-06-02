Gli 80 anni della Repubblica a Napoli corone di fiori per i caduti di guerra al mausoleo di Posillipo
A Napoli, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, sono state deposte corone di alloro al mausoleo di Posillipo. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno reso omaggio ai caduti di guerra. Le corone sono state collocate presso il monumento, che si trova nel parco di Posillipo, in una cerimonia semplice e rispettosa.
Al mausoleo di Posillipo nell'ambito delle celebrazioni per l'ottantestimo anniversario della fondazione della Repubblica sono state deposte le corone di alloro in onore dei caduti. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi. A depositare le corone alla base del marmo che ricorda i caduti di guerra, personale della Polizia di Stato, della Marina Militare, dell'esercito, della polizia municipale e della polizia metropolitana. Picchetto d'onore del corpo degli Alpini dell'esercito italiano che ha suonato il "silenzio" per commemorare i caduti di guerra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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