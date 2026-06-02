Festa della Repubblica Napoli celebra gli 80 anni tra Plebiscito e San Carlo

A Napoli si festeggiano gli 80 anni della Repubblica con cerimonie nei principali luoghi simbolo. La giornata è iniziata con la deposizione di corone di alloro ai caduti al Mausoleo di Posillipo. Successivamente, in piazza del Plebiscito, si svolge la cerimonia dell’alzabandiera con lo schieramento delle forze armate. La celebrazione coinvolge le istituzioni locali e si svolge nel rispetto delle tradizioni ufficiali.

Napoli celebra gli ottant’anni della Repubblica nei suoi luoghi simbolo. Le iniziative sono partite in mattinata con la deposizione delle corone di alloro ai caduti al Mausoleo di Posillipo e proseguono in piazza del Plebiscito, dove è prevista la cerimonia dell’alzabandiera con lo schieramento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Napoli celebra i 209 anni della Polizia Penitenziaria

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