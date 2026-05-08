A Monza la prima edizione del Festival non binario | lo inaugura Vladimir Luxuria

A Monza si tiene per la prima volta un Festival dedicato alla comunità non binaria. L’evento viene inaugurato da Vladimir Luxuria, che ricopre il ruolo di madrina. La manifestazione si svolge nel capoluogo lombardo e si concentra su tematiche legate all’identità di genere e alla tutela dei diritti delle persone non binarie. L’iniziativa coinvolge diverse associazioni e partecipanti provenienti da varie zone del paese.

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A Monza arriva il primo Festival non binario e ad aprirlo sarà una madrina d’eccezione: Vladimir Luxuria. La nota esponente della comunità arcobaleno sarà la prima ospite dell’evento in programma settimana prossima al Teatro Binario 7 di Monza, sotto la direzione artistica di Corrado Accordino.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Vladimir Luxuria e Maurizio De Giovanni a La ConfessionePeter Gomez torna, come ogni sabato, nell’access prime time di Rai 3 con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste...