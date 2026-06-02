Giuseppe De Luca | Nel calcio mi ha fregato la notte Dopo il primo stipendio andavo in giro a offrire

Giuseppe De Luca ha raccontato di aver speso il suo primo stipendio andando in giro a offrire, dopo aver iniziato a giocare a calcio. Tra le squadre in cui ha militato ci sono il Varese, l’Atalanta, il Bari e il Catania. Ha ricordato di essere stato troppo generoso con alcune persone, più interessate ai soldi che a lui stesso. La sua carriera include anche momenti di rimpianto e aneddoti legati alla sua esperienza sportiva.

Giuseppe De Luca si racconta a Fanpage.it. La Zanzara rivive la sua carriera, dal Varese all'Atalanta, dal Bari al Catania, tra aneddoti e rimpianti: "Sono stato troppo generoso con persone più interessate ai soldi che a me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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