De Zerbi dopo il primo ko al Tottenham | Mi dispiace per loro ma non hanno la fiducia necessaria

Dopo la sconfitta contro il Sunderland, l’allenatore del Tottenham ha commentato la prestazione della squadra, affermando di provare dispiacere per i tifosi ma sottolineando che la squadra non ha ancora la fiducia necessaria. Inoltre, ha evidenziato che la paura di retrocedere rappresenta un problema reale per il club, che sta affrontando un momento difficile in campionato.