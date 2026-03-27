Elly Schlein ha ricompattato il centrosinistra ma il favorito per le primarie è Giuseppe Conte

Da open.online 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si sono svolte le primarie del centrosinistra, con diversi candidati in corsa per la leadership. Tra i nomi più noti ci sono Giuseppe Conte, ex presidente del consiglio, e Elly Schlein, che ha lavorato per ricompattare le forze del centro-sinistra. Accanto a loro, sono presenti anche Silvia Salis, Nicola Fratoianni e i rappresentanti di alcune liste ecologiste.

Tra Giuseppe Conte, Silvia Salis, Elly Schlein e Nicola Fratoianni o Angelo Bonelli (questi ultimi due in alternativa, ndr) alle primarie del centrosinistra, chi voterebbe? A questa domanda il 36,1% degli elettori del centrosinistra interpellati da un sondaggio dell’istituto Izi pubblicato dal quotidiano Domani ha risposto: Giuseppe Conte. È lui il favorito per le primarie di cui si è cominciato a parlare subito dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia. I sostenitori dell’ex premier del M5S salgono addirittura al 42,6% se la rosa dei candidati viene ristretta a tre soli nomi (Conte, Salis, Schlein). A sorpresa, in entrambi i casi al secondo posto si piazza la sindaca di Genova Silvia Salis che batte l’attuale segretaria Dem Elly Schlein. 🔗 Leggi su Open.online

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