La giunta di Senigallia resta in attesa dopo che un ricorso ha bloccato i voti del riconteggio. I candidati di Fratelli d’Italia hanno richiesto la verifica delle schede, sospendendo temporaneamente il risultato ufficiale. La lista Senigallia al Centro ha ottenuto un risultato che potrebbe modificare la composizione dell’amministrazione comunale. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, e il procedimento legale prosegue.

? Punti chiave Chi sono i candidati di Fratelli d'Italia che hanno chiesto il riconteggio?. Come cambierà la giunta dopo il successo della lista Senigallia al Centro?. Perché la Lega pretende due assessorati chiave nonostante il peso delle civiche?. Quali nomi comporranno l'organigramma dopo lo stallo tra i partiti?.? In Breve Lista Senigallia al Centro ottiene il 19,77% con 4.352 voti totali.. Lara Landi proposta per l'assessorato dopo l'incompatibilità di Massimo Bello.. La Lega punta agli assessorati di Luca Santarelli ed Elena Campagnolo.. Il sindaco Olivetti valuta il ritorno di Riccardo Pizzi come presidente.. La proclamazione della nuova giunta di Massimo Olivetti a Senigallia slitta alla prossima settimana dopo la richiesta di riconteggio dei voti presentata da due candidati di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, giunta Olivetti in stallo: il ricorso blocca i voti

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