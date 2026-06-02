Giunta Comunale | parlano gli assessori uniche novità l' assessorato per la Medicina territoriale e il ritorno di Savastano
Dario Loffredo, assessore all’Urbanistica, ha annunciato di essere stato riconfermato nel suo ruolo. La nuova Giunta Comunale di Salerno ha istituito un assessorato dedicato alla Medicina territoriale e ha riportato in carica un altro assessore. I neo-assessori hanno comunicato le loro nomine attraverso i social, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti o nuove deleghe.
Si susseguono, sui social, i post dei neo-assessori della nuova Giunta Comunale di Salerno. In particolare, Dario Loffredo ha scritto di essere “onorato di essere stato riconfermato con la delega di Assessore all’Urbanistica. Grazie al Sindaco per la fiducia. Continuiamo il lavoro iniziato, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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