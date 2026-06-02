Giunta Comunale | parlano gli assessori uniche novità l' assessorato per la Medicina territoriale e il ritorno di Savastano

Notizia in breve

Dario Loffredo, assessore all’Urbanistica, ha annunciato di essere stato riconfermato nel suo ruolo. La nuova Giunta Comunale di Salerno ha istituito un assessorato dedicato alla Medicina territoriale e ha riportato in carica un altro assessore. I neo-assessori hanno comunicato le loro nomine attraverso i social, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti o nuove deleghe.