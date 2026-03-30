Mercoledì 1 aprile alle 17,30 si terrà presso la libreria Feltrinelli un incontro promosso dal Circolo Matteotti di Arezzo, dedicato alla proposta di ripristinare l’Assessorato alla Cultura nella Giunta Comunale. L’iniziativa è aperta a tutti e si inserisce nel quadro delle prossime elezioni amministrative in città. La discussione si concentrerà sulla questione della ripartizione delle deleghe di competenza dell’ente locale.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Arezzo: “riportare l’Assessorato alla Cultura i n Giunta Comunale”. Mercoledì 1 aprile alle 17,30 alla libreria Feltrinelli iniziativa aperta a tutti promossa dal Circolo Matteotti di Arezzo in merito alla prossima scadenza delle amministrative in Città. «In vista della prossima Amministrazione comunale, è necessario porre l’esigenza di riportare l’Assessorato alla Cultura in Città, assente dal 2015. E’, questo, un richiamo a competenze e responsabilità: per il futuro culturale di Arezzo e dei cittadini. Riconoscere il valore della cultura non è una concessione simbolica, ma una scelta economica e sociale. Arezzo non può ridursi ad una città di soli “eventi” che sopraffanno la Città, ma deve costruire un progetto, una prospettiva nel tempo e nello spazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, «Riportare l’Assessorato alla Cultura in Giunta Comunale»

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