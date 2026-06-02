Giulio Pellizzari | Brucerò tutti i pettorali e le maglie Non voglio nessun ricordo di questo Giro

Giulio Pellizzari ha dichiarato che brucerà tutti i pettorali e le maglie del Giro d'Italia 2026, esprimendo il desiderio di non conservare alcun ricordo dell’evento. La sua intenzione è quella di eliminare ogni traccia della corsa, senza specificare motivazioni. La frase è stata pronunciata in un contesto di commento personale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle ragioni di questa scelta.

Giulio Pellizzari vuole cancellare il Giro d'Italia 2026 puntando a guardare subito avanti: "Non voglio nemmeno un ricordo di questo Giro, brucerò tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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