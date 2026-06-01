Il ciclista di 22 anni della Red Bull ha annunciato che brucerà dorsali e maglie del Giro d’Italia, dichiarando di non voler conservare ricordi della corsa. Nonostante i suoi sforzi, non ha ottenuto i risultati sperati durante la competizione. Ora si prende un periodo di riposo. La sua partecipazione si conclude prima del previsto, senza ottenere i traguardi desiderati. La corsa si è conclusa per lui prima di arrivare alla fine.

Non è andato per nulla come sperava il Giro d’Italia per Giulio Pellizzari, il 22enne marchigiano della Red Bull che partiva da capitano dopo il 6° posto dello scorso anno e aveva vinto il Tour of the Alps ad aprile ma non è andato oltre il 21° posto. Ora un po’ di riposo, l’analisi di ciò che non è andato e poi si riparte, forse al Giro di Slovenia poco dopo metà giugno. “Sono orgoglioso di essere arrivato qui a Roma, soprattutto considerando come stavo nell’ultimo periodo. Ora mi libero di tutto. Non voglio conservare nemmeno un ricordo di questo Giro. Brucerò tutti i pettorali e tutte le maglie. Dopodiché, penseremo alla prossima gara. La parte più difficile inizi ora: elaborare tutto quello che è successo e farsene una ragione”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pellizzari: “Brucerò dorsali e maglie, non voglio ricordi di questo Giro”

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