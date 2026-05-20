Voglio sparare a tutti i neri di Afragola per provare la pistola l'intercettazione del gruppo dei panzarottari
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Tra le conversazioni intercettate nell'inchiesta contro i "panzarottari", articolazione del clan Moccia, una su una pistola appena comprata da Antonio Nobile, alias "Topolone", nipote del boss Raffaele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Sullo stesso argomento
Trova in strada una cassetta del ’68 con scritto “voci dei nonni”, l’appello: “Cerco il proprietario”"L'ho trovata questa mattina, di chi è?", l'appello per ritrovare i proprietari di una musicassetta del 1968.
L’Emilia Romagna boccia la proposta di legge sulla “save list” dei “cani potenzialmente pericolosi”La Commissione Sanità dell'Emilia Romagna ha bocciato la proposta di legge in cui ancora una volta si prevedeva di imporre una lista di "cani...