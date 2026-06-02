Giulia Salemi | Ballando con le Stelle mi piacerebbe ma non posso partecipare poi difende Barbara D'Urso
Durante il Festival della Tv di Dogliani, Giulia Salemi ha espresso il desiderio di partecipare a Ballando con le Stelle, ma ha spiegato di non poterlo fare. In aggiunta, ha difeso pubblicamente Barbara D’Urso, senza fornire ulteriori dettagli.
Ospite sul palco del Festival della Tv di Dogliani, Giulia Salemi non nasconde il desiderio di partecipare a Ballando con le Stelle, confessando tuttavia il motivo per cui non può farlo. Poi, traccia un bilancio sui volti femminili più importanti della televisione italiana, spendendo parole di difesa per la tv pop di Barbara D'Urso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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#GiuliaSalemi vorrebbe partecipare a Ballando con le Stelle, ma c'è un divieto per lei x.com
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