Selvaggia Lucarelli e l'addio a Ballando con le stelle potrebbe sostituirla Barbara D'Urso | Autunno meraviglioso

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le stelle per condurre L'isola dei famosi. La decisione sembra ormai prossima, e si discute di un possibile sostituto in giuria. Tra i nomi circolati, c'è quello di Barbara D’Urso, che avrebbe espresso entusiasmo per un possibile ritorno in televisione durante l’autunno. Non ci sono conferme ufficiali, né dettagli sui tempi o sui ruoli specifici.

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Mentre si fa sempre più concreta l'ipotesi dell'addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle per condurre L'isola dei famosi, emergono i nomi di chi potrebbe sostituirla in giuria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos

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