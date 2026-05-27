Selvaggia Lucarelli e l'addio a Ballando con le stelle potrebbe sostituirla Barbara D'Urso | Autunno meraviglioso

Notizia in breve

Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le stelle per condurre L'isola dei famosi. La decisione sembra ormai prossima, e si discute di un possibile sostituto in giuria. Tra i nomi circolati, c'è quello di Barbara D’Urso, che avrebbe espresso entusiasmo per un possibile ritorno in televisione durante l’autunno. Non ci sono conferme ufficiali, né dettagli sui tempi o sui ruoli specifici.