Selvaggia Lucarelli e l'addio a Ballando con le stelle potrebbe sostituirla Barbara D'Urso | Autunno meraviglioso
Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le stelle per condurre L'isola dei famosi. La decisione sembra ormai prossima, e si discute di un possibile sostituto in giuria. Tra i nomi circolati, c'è quello di Barbara D’Urso, che avrebbe espresso entusiasmo per un possibile ritorno in televisione durante l’autunno. Non ci sono conferme ufficiali, né dettagli sui tempi o sui ruoli specifici.
Mentre si fa sempre più concreta l'ipotesi dell'addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle per condurre L'isola dei famosi, emergono i nomi di chi potrebbe sostituirla in giuria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos
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@barbaracarmelitadurso sarà nella giuria di @ballandoconlestelle al posto di @selvaggialucarelli? Ecco perche questa è molto più che un’ipotesi… Ce lo spiega @dea.verna, giornalista di OGGI. Vi piacerebbe? facebook
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