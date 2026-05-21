Anguillara Sabazia Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2026 Il 1° e il 2 Giugno grandi interpreti per la stagione musicale del Lago di Bracciano
Cronache Cittadine ANGUILLARA SABAZIA (Luciana Vinci) – “Nobili Arti in Nobili Terre in Musica” terza edizione torna ad Anguillara con due nuovi L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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Due appuntamenti imperdibili ad Anguillara Sabazia per la terza edizione di Nobili Arti in Nobili Terre in Musica Chiesa di San Francesco Ore 18:30 Ingresso libero 1 GIUGNORecital del pianista e compositore internazionale Leonardo Saraceni. facebook
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