Gita a Gardaland con la Cumbricule dai Maz

Una giornata insieme nel parco divertimenti più famoso d’Italia. Montagne russe, spettacoli, attrazioni e una serata speciale. Quest’anno Gardaland festeggia il 25° anniversario di Fantasy Kingdom, con concerti e spettacoli dal vivo durante la serata.La Cumbricule dai Maz ha organizzato per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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