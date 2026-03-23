Posta Fibreno Gita al lago con hashish al seguito Due giovani ventenni del sorano denunciati dai Carabinieri
POSTA FIBRENO – Continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sora, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L’operazione è scaturita a seguito di una verifica effettuata durante un posto di controllo nel Comune di Posta Fibreno. In particolare la pattuglia stava effettuando la perlustrazione nella zona del lago, e nello specifico un posto di controllo programmato per la presenza, nella giornata festiva, di numerosi avventori e turisti e finalizzato ad individuare eventuali malintenzionati proprio per garantire a tutti di poter fruire le bellezze del luogo. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Articoli correlati
Posta Fibreno, la Befana del lagoOrganizzato dalla Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, in collaborazione con Assoscuba, torna, martedì 6 gennaio 2026, il tradizionale...
Tentano (per 2 volte) la truffa del falso carabiniere, due giovani denunciati dai carabinieriIn trasferta sul Lago Maggiore per tentare la truffa (per due volte) del falso carabiniere.