POSTA FIBRENO – Continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sora, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L’operazione è scaturita a seguito di una verifica effettuata durante un posto di controllo nel Comune di Posta Fibreno. In particolare la pattuglia stava effettuando la perlustrazione nella zona del lago, e nello specifico un posto di controllo programmato per la presenza, nella giornata festiva, di numerosi avventori e turisti e finalizzato ad individuare eventuali malintenzionati proprio per garantire a tutti di poter fruire le bellezze del luogo. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Posta Fibreno. Gita al lago con hashish al seguito. Due giovani ventenni del sorano denunciati dai Carabinieri

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