Bufera sul viaggio di Lepore negli Usa dai sindaci dem FdI | Gita pagata dai cittadini?

Il sindaco di Bologna ha trascorso cinque giorni negli Stati Uniti, visitando diverse città tra Washington, Baltimora, Minneapolis e New York. La visita è stata organizzata con il coinvolgimento di altri sindaci del centrosinistra e ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, che hanno messo in discussione il modo in cui i costi sono stati coperti. La questione ha acceso un dibattito pubblico e politico sulla trasparenza delle spese legate a viaggi ufficiali.

Cinque giorni tra Washington, Baltimora, Minneapolis e New York: la “gita americana” del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, così come l’ha definita FdI, infiamma il dibattito politico anche fuori dalla città. “Abbiamo incontrato università americane, in particolare la Johns Hopkins University, e rappresentanti di città che vogliono collaborare con l’Europa, non scontrarsi con i dazi”, si difende Lepore, giustificando le ragioni del suo viaggio. Secondo il sindaco di Bologna, esiste “un’altra America” rispetto a quella rappresentata dall’amministrazione Trump, “che non vuole bombardare, ma creare relazioni più pacifiche e credo che sia importante avere rapporti con quest’altra America”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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