Trofeo Alfredo Binda 2026 | Karlijn Swinkels batte Anna van der Breggen in volata

Nella 27ª edizione del Trofeo Alfredo Binda, una delle tappe più importanti del circuito del Women’s World Tour, Karlijn Swinkels ha vinto la volata finale battendo Anna van der Breggen. La gara, inserita nella Coppa Italia delle Regioni 2026, ha visto le atlete confrontarsi su un percorso impegnativo e molto atteso nel calendario ciclistico femminile. La corsa si è svolta senza incidenti e ha concluso con questa vittoria.

27ma edizione del Trofeo Alfredo Binda, classica del circuito del Women’s World Tour facente parte della Coppa Italia delle Regioni 2026. A Cittiglio è festa neerlandese: arriva il nono successo in carriera, sicuramente il più bello (e anche più di qualità) per Karlijn Swinkels. La 27enne della UAE Team ADQ in uno sprint ristretto ha battuto la connazionale van der Breggen. Non c’è stato spazio per fughe da lontano. Ci hanno provato prima Hannah Ludwig (Cofidis Women Team), poi Riejanne Markus (Lidl – Trek) ed infine Carlotta Cipressi (Human Powered Health), ma il passo scandito dal plotone è stato troppo alto da tenere. Poco prima dell’ultima tornata hanno provato l’allungo Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma, Cèlia Gery e Puck Pieterse, con il plotone a chiudere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Trofeo Alfredo Binda 2026: Karlijn Swinkels batte Anna van der Breggen in volata Articoli correlati LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: Swinkels supera Van der Breggen a Cittiglio, nulla da fare per Longo BorghiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:56 Arrivano anche le inseguitrici regolate da Blanka Vas. Leggi anche: Trofeo Alfredo Binda 2026: Elisa Balsamo cerca il poker, occhio a Longo Borghini e Niewiadoma Aggiornamenti e notizie su Trofeo Alfredo Binda Temi più discussi: Il grande ciclismo femminile torna a Cittiglio: domenica 15 marzo 2026 il Trofeo Binda; Trofeo Alfredo Binda: domenica il grande ciclismo femminile torna tra Luino e Cittiglio; Trofeo Alfredo Binda 2026, il percorso e le favorite; Torna il Trofeo Binda: tutte le informazioni utili. Al Trofeo Binda il trionfo di Karlijn Swinkels nella domenica della neveDalle nevicate del mattino alla battaglia su Orino: la classica varesina incorona una nuova regina. L'abbraccio a fine gara tra la vincitrice e la campionessa italiana Elisa Longo Borghini ... varesenews.it Trofeo Binda 2026: Longo Borghini guida l'Italia a CittiglioIl Trofeo Alfredo Binda 2026 si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario del ciclismo femminile. La gara, con partenza da Luino e arrivo a Cittiglio, si sviluppa su un percorso d ... it.blastingnews.com Matilde Rossignoli conquista la corsa juniores del Piccolo Trofeo Alfredo Binda - x.com Matilde Rossignoli conquista il Piccolo Trofeo Alfredo Binda-Valli del Verbano con una volata perfetta. facebook