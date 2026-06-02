Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi Belluno-Nevegal | orari percorso tv La cronometro creerà i primi distacchi

Notizia in breve

La quarta tappa del Giro d’Italia femminile si svolge tra Belluno e Nevegal, con una cronometro che determinerà i primi distacchi in classifica. Dopo la vittoria di Elisa Balsamo nelle tappe precedenti, si prevede che oggi perderà la Maglia Rosa. La gara si svolge con orari e percorsi specifici, e sarà trasmessa in diretta televisiva.