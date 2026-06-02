Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi Belluno-Nevegal | orari percorso tv La cronometro creerà i primi distacchi

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La quarta tappa del Giro d’Italia femminile si svolge tra Belluno e Nevegal, con una cronometro che determinerà i primi distacchi in classifica. Dopo la vittoria di Elisa Balsamo nelle tappe precedenti, si prevede che oggi perderà la Maglia Rosa. La gara si svolge con orari e percorsi specifici, e sarà trasmessa in diretta televisiva.

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Quarta tappa per il Giro d’Italia al femminile. Dopo la tripletta di Elisa Balsamo si iniziano a scaldare i motori in chiave classifica generale, con l’azzurra che oggi perderà sicuramente la Maglia Rosa. Spazio infatti alla cronoscalata da Belluno a Nevegal, frazione già fondamentale per questa corsa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favorite e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 14.00 PERCORSO. 12,7 chilometri da percorrere. Dopo un primo tratto pianeggiante parte la scalata (subito dopo il primo intermedio, da capire se ci sarà un cambio bici o se si percorrerà tutta la gara con quella da strada): 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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