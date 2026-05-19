Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Viareggio-Massa | orari percorso tv Possibili distacchi siderali con la cronometro

Oggi si svolge la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro individuale che collega Viareggio a Marina di Massa. Questa è l’unica prova contro il tempo della corsa e si tiene subito dopo la giornata di riposo. La distanza e il percorso sono stati annunciati, mentre gli orari di partenza e di arrivo sono disponibili sui canali ufficiali. La tappa potrebbe creare distacchi significativi tra i ciclisti in classifica generale. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

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