Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Viareggio-Massa | orari percorso tv Possibili distacchi siderali con la cronometro

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro individuale che collega Viareggio a Marina di Massa. Questa è l’unica prova contro il tempo della corsa e si tiene subito dopo la giornata di riposo. La distanza e il percorso sono stati annunciati, mentre gli orari di partenza e di arrivo sono disponibili sui canali ufficiali. La tappa potrebbe creare distacchi significativi tra i ciclisti in classifica generale. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

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Prima ed unica prova contro il tempo di quest’edizione della Corsa Rosa. In scena al Giro d’Italia, dopo il giorno di riposo, la decima tappa: la cronometro individuale da Viareggio a Marina di Massa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. I corridori si cimentano con un percorso totalmente pianeggiante che rappresenta il terreno ideale per gli specialisti della disciplina. La cronometro è quasi interamente rettilinea con due inversioni a U. Si parte a Viareggio, direzione Sud, attraverso la pineta lungo Viale di Tigli. Prima inversione a U a Marina di Torre del Lago per percorrere a ritroso la strada dell’andata fino a Viareggio dove si entra nel lungomare in direzione Nord. 🔗 Leggi su Oasport.it

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