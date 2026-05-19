Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Viareggio-Massa | orari percorso tv Possibili distacchi siderali con la cronometro
Oggi si svolge la decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro individuale che collega Viareggio a Marina di Massa. Questa è l’unica prova contro il tempo della corsa e si tiene subito dopo la giornata di riposo. La distanza e il percorso sono stati annunciati, mentre gli orari di partenza e di arrivo sono disponibili sui canali ufficiali. La tappa potrebbe creare distacchi significativi tra i ciclisti in classifica generale. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.
Prima ed unica prova contro il tempo di quest’edizione della Corsa Rosa. In scena al Giro d’Italia, dopo il giorno di riposo, la decima tappa: la cronometro individuale da Viareggio a Marina di Massa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. I corridori si cimentano con un percorso totalmente pianeggiante che rappresenta il terreno ideale per gli specialisti della disciplina. La cronometro è quasi interamente rettilinea con due inversioni a U. Si parte a Viareggio, direzione Sud, attraverso la pineta lungo Viale di Tigli. Prima inversione a U a Marina di Torre del Lago per percorrere a ritroso la strada dell’andata fino a Viareggio dove si entra nel lungomare in direzione Nord. 🔗 Leggi su Oasport.it
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