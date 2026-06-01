giro di vallonia 2026 jordi meeus vince la volata della prima tappa

Nella prima tappa del Giro della Vallonia 2026, Jordi Meeus ha vinto la volata finale. Dopo aver completato due giri del circuito, il ciclista belga è arrivato primo, conquistando la maglia di leader della classifica generale. La corsa si è conclusa con un arrivo compatto, con Meeus che ha battuto gli avversari nella fase finale.

La 47esima edizione del Giro della Vallonia viene inaugurata dal successo di Jordi Meeus. Al termine dei due giri del circuito finale, il belga è stato il più veloce nella volata finale, prendendosi la prima maglia di leader della generale nella corsa di casa. Per il portacolori della Red Bull Bora Hansgrohe si tratta della 18esima vittoria in carriera, la terza stagionale. La frazione, da Manage a Lobbes (180.7 km), è partita con molteplici attacchi per cercare la fuga di giornata. Alla fine ci sono riusciti in tre: Dries De Bondt (Team Jayco Alula), Samuel Florez (Modern Adventure Pro Cycling) e Jarno Bellens (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions). 🔗 Leggi su Oasport.it

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