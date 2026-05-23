Giro d’Italia 2026 Vingegaard domina a Pila | vittoria e prima maglia rosa della carriera

Il ciclista danese della squadra Visma-Lease a Bike ha vinto in solitaria la 14ª tappa del Giro d’Italia 2026, da Aosta a Pila. Con questa vittoria, si è aggiudicato anche la prima maglia rosa della sua carriera. La tappa si è conclusa con il corridore che ha mantenuto il vantaggio sugli inseguitori fino al traguardo. La classifica generale ha subito un cambio di leadership in seguito alla vittoria.

Il danese della Visma-Lease a Bike conquista in solitaria la quattordicesima tappa Aosta-Pila e si prende la leadership della corsa. Ottima prova degli azzurri Piganzoli e Pellizzari. Jonas Vingegaard si prende il Giro d’Italia 2026. Il campione danese della Visma-Lease a Bike conquista la quattordicesima tappa, la Aosta-Pila (Gressan) di 133 chilometri, e indossa per la prima volta in carriera la maglia rosa. Una prova di forza impressionante quella del due volte vincitore del Tour de France, capace di fare il vuoto sulla salita finale dopo il lavoro perfetto della sua squadra. Alle sue spalle chiudono l’austriaco Felix Gall e l’australiano Jai Hindley, mentre tra gli italiani brillano Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. 🔗 Leggi su Sportface.it

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