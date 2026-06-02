Gipo Arbino | Sinner al Roland Garros ha avuto uno scompenso non era il caldo Deve indagare assolutamente

Notizia in breve

Il coach Gipo Arbino ha commentato il rendimento di Jannik Sinner a Roland Garros, affermando che lo scompenso avuto dal tennista non è stato causato dal caldo. Arbino ha sottolineato l’importanza di indagare sulle cause di questo episodio. Inoltre, ha parlato del tennis giovanile, mettendo in guardia contro i rischi legati a genitori con troppe pretese. La sua analisi si concentra sulla necessità di attenzione in ambito tecnico e familiare.