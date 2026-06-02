Gipo Arbino | Sinner al Roland Garros ha avuto uno scompenso non era il caldo Deve indagare assolutamente
Il coach Gipo Arbino ha commentato il rendimento di Jannik Sinner a Roland Garros, affermando che lo scompenso avuto dal tennista non è stato causato dal caldo. Arbino ha sottolineato l’importanza di indagare sulle cause di questo episodio. Inoltre, ha parlato del tennis giovanile, mettendo in guardia contro i rischi legati a genitori con troppe pretese. La sua analisi si concentra sulla necessità di attenzione in ambito tecnico e familiare.
Il coach Gipo Arbino a Fanpage.it analizza il Roland Garros e il tennis giovanile: "Il vero rischio? Genitori con troppe pretese". Un'intervista a tutto tondo sul momento del tennis attuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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