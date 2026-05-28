Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros 2026, dichiarando di aver avuto poca energia durante il match contro Juan Manuel Cerundolo. Il giocatore ha spiegato che il caldo, seppur sopportabile, ha contribuito al malore che lo ha colpito. La partita si è conclusa con la sua sconfitta, e Sinner ha riferito di aver sentito la fatica pesare nel corso dell'incontro.

Jannik Sinner commenta l’eliminazione dal Roland Garros 2026 e parla del malore che lo ha colpito durante il match contro Juan Manuel Cerundolo. “Mi sentivo male, mi girava la testa e non avevo energie, non riuscivo a tirar fuori niente. Ho provato a servire per il match, ma non avevo molte energie, mi sono lasciato sfuggire il quarto set”, ha dichiarato il numero uno al mondo dopo la sconfitta nel secondo turno dello Slam di Parigi. “Quando mi sono svegliato non mi sentivo molto bene, non ho dormito bene stanotte – ha rivelato l’azzurro – Nei tornei del Grande Slam ci sono sempre giornate in cui non ti senti bene ed è quello che è successo a me. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner fuori dal Roland Garros 2026: “Non avevo energie, il caldo era sopportabile”

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