In Spagna scrivono che Sinner è stato salvato dagli organizzatori del Roland Garros | È l'uomo delle nevi

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo un po' velenosetto del 'Mundo Deportivo' fa capire come in Spagna sentano la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: il quotidiano iberico scrive che l'italiano è stato "salvato" dagli organizzatori del Roland Garros, chiamandolo "l'uomo delle nevi che soffre il sole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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