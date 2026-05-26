In Spagna scrivono che Sinner è stato salvato dagli organizzatori del Roland Garros | È l'uomo delle nevi

Un articolo un po' velenosetto del 'Mundo Deportivo' fa capire come in Spagna sentano la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: il quotidiano iberico scrive che l'italiano è stato "salvato" dagli organizzatori del Roland Garros, chiamandolo "l'uomo delle nevi che soffre il sole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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