giovanili misano cup i biancocelesti firmano un vero capolavoro

I giovani calciatori biancocelesti hanno vinto la Misano Cup 2026 Trofeo Conad Rio Agina, conquistando il trofeo con una serie di vittorie nella categoria Esordienti 2014. La squadra ha portato a casa il trofeo dopo un percorso di successi, ricevendo entusiasmo dalla comunità locale. La vittoria si aggiunge ai successi della stagione e rafforza il ruolo dei giovani nel settore giovanile della società. La competizione si è svolta nel territorio di Misano.

Il Santamonica si tinge d’entusiasmo e incorona i giovani biancelesti. La bacheca del Misano si arricchisce di un nuovo trofeo grazie alla cavalcata degli Esordienti 2014, che si sono aggiudicati l’ambita ’Misano Cup 2026 Trofeo Conad Rio Agina’. I ragazzi guidati in panchina dal duo di ex biancorossi formato da Daniele Simoncelli e Alessandro Pecci hanno firmato un autentico capolavoro nella finalissima contro il San Lorenzo. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0 e tatticamente intenso, la squadra ha innestato le marce alte nella ripresa, chiudendo la pratica con un perentorio 2-0 che ha dato il via alla festa. A sancire il trionfo e a consegnare le coppe ai giovani campioni sono stati il presidente del club Marco Manzi e l’assessore allo sport del Comune di Misano, Filippo Valentini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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