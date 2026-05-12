Piloti ACI Salerno sul podio a Misano in Porsche Cup

Sul circuito di Misano, dedicato a Marco Simoncelli, i piloti dell’ACI Salerno si sono posizionati sul podio della Porsche Cup, con Aldo Festante che ha ottenuto il terzo posto. Nel frattempo, Gabriele Mauro ha partecipato alla 49ª edizione della gara Catania–Etna, distinguendosi con una corsa in solitaria a bordo di una Porsche 911 GT3 Cup. Entrambi i piloti hanno portato a casa risultati significativi nelle rispettive competizioni.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, Aldo Festante conquista il 3° posto, Gabriele Mauro si distingue al 49° Catania–Etna con un piacevole assolo su Porsche 911 GT3 Cup. Aldo Festante ha conquistato il 3° posto nella Porsche Carrera Cup Italia al Misano World Circuit, con un ottimo 3° posto in gara 2 e un 4° posto in gara 1, dove ha firmato anche il giro più veloce. Al volante della Porsche 911 GT3 Cup #15, Festante ha confermato ancora una volta di essere competitivo al massimo livello, dando al team Target Competition il primo podio stagionale. Il pilota italo-canadese ha dimostrato un grande feeling con la vettura e un approccio solido sia nelle qualifiche che nelle gare.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piloti ACI Salerno sul podio a Misano in Porsche Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porsche Carrera Cup Italia: secondo round a Misano. Orari e diretteDal 7 al 10 maggio 2026 sul breve e tortuoso circuito di Misano Adriatico si svolgerà la seconda prova stagionale della Porsche Carrera Cup Italia... Porsche Carrera Cup Italia: 2 podi e tanta sfortuna per Ebimotors a MisanoLuci ed ombre per Ebimotors nella seconda tappa stagionale della Porsche Carrera Cup Italia 2026.