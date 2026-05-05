Dal 7 al 10 maggio 2026 si terrà a Misano Adriatico il secondo round della Porsche Carrera Cup Italia. La gara si svolgerà sul circuito di Misano, noto per le sue curve strette e il percorso tecnico. Le prove si svolgeranno durante più giorni, con orari e dirette che saranno comunicati nelle prossime settimane. La competizione vedrà coinvolti i piloti della categoria in un evento che si inserisce nel calendario stagionale.

Dal 7 al 10 maggio 2026 sul breve e tortuoso circuito di Misano Adriatico si svolgerà la seconda prova stagionale della Porsche Carrera Cup Italia 2026. Sulla pista romagnola lunga 4.226 metri si affronteranno oltre 30 vetture, con sportellate e colpi di scena come tipico di questo campionato. Per Ebimotors vedremo al via tre auto. In classe PRO Alberto Cerqui (Ebimotors – Centro Porsche Piacenza, numero 3). Il driver bresciano punterà a migliorare il piazzamento di gara 2 ad Imola (11esimo), sperando che questa volta la sorte sia dalla sua parte. Nel debutto stagionale il pilota del team di Enrico Borghi è stato infatti sfortunatamente “buttato” fuori pista da un avversario, con conseguente ritiro.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Porsche Carrera Cup Italia: secondo round a Misano. Orari e dirette

Porsche Carrera Cup Italia 2026 | ROUND 02 | Autodromo di Imola

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